صور| محافظ الأقصر يسلم شهادات منح «الاتصالات» لـ91 من شباب الخريجين

شهد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، حفل تسليم شهادات منح وزارة الاتصالات لشباب الخريجين من أبناء المحافظة وعددهم 91 شخصاً بالإضافة إلى شهادات العاملين بالقطاع الحكومى، وذلك بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة، وزكريا نصيف مدير عام الشبكات والصيانة ومراكز التدريب.

أعلنت محافظة الأقصر، في وقت سابق، عن المنحة المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات فى عدة مجالات منها البرامجة وتصميم المواقع، وتوفير أماكن التدريب ومنها مجلس مدينة القرنة، وديوان المحافظة، وجمعية نجع خميس بالطود، وجمعية منشية النوبة، واستمرت الدورات لمدة 3 أشهر.

ومن جانبه ، أوضح محافظ الأقصر، في بيان له اليوم، أن قطاع الاتصالات شهد طفرة ملحوظة، مشيراً إلى أنه يجب على المتدربين الحصول على دورات أعلى واستكمال ما حصلوا عليه وتطوير أنفسهم والعمل على تطبيق ما تم التدريب عليه.