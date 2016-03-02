أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور| محافظ الأقصر يسلم شهادات منح «الاتصالات» لـ91 من شباب الخريجين

Google+ Print

محافظ الاقصر مع الفائزين بالمنحشهد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، حفل تسليم شهادات منح وزارة الاتصالات لشباب الخريجين من أبناء المحافظة وعددهم 91 شخصاً بالإضافة إلى شهادات العاملين بالقطاع الحكومى، وذلك بحضور اللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة، وزكريا نصيف مدير عام الشبكات والصيانة ومراكز التدريب.

أعلنت محافظة الأقصر، في وقت سابق، عن المنحة المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات فى عدة مجالات منها البرامجة وتصميم المواقع، وتوفير أماكن التدريب ومنها مجلس مدينة القرنة، وديوان المحافظة، وجمعية نجع خميس بالطود، وجمعية منشية النوبة، واستمرت الدورات لمدة 3 أشهر.

 ومن جانبه ، أوضح محافظ الأقصر، في بيان له اليوم، أن قطاع الاتصالات شهد طفرة ملحوظة، مشيراً إلى أنه يجب على المتدربين الحصول على دورات أعلى واستكمال ما حصلوا عليه وتطوير أنفسهم والعمل على تطبيق ما تم التدريب عليه.

ec7fc85e-5ecc-48de-b541-c5d36d90c556 4a2a9a50-3d6b-4174-8a92-9ccecc81244a 66748ee0-0bbf-4b07-9116-a7be32f30ba6 2dee3142-735f-46fc-8b77-fc179e7b202f

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا