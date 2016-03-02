تأجيل محاكمة «العائدون من ليبيا» لـ 19 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد, اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 16 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا”، إلى جلسة الـ 19 من مارس، لسماع لمرافعات الدفاع، حسبما أفاد مرسل أونا.

ويواجه المتهومن تهمة الانضمام لجماعة جهادية مسلحة.

وكان النائب العام “الشهيد” هشام بركات، قد أحال المتهمين في فبراير من العام الماضي للمحاكمة الجنائية، وذلك عقب ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف، وإرهاب خارج الأراضي المصرية، فضلًا عن التخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.