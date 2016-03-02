أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل محاكمة «العائدون من ليبيا» لـ 19 مارس

Google+ Print
تأجيل محاكمة «العائدون من ليبيا» لـ 19 مارس تأجيل محاكمة «العائدون من ليبيا» لـ 19 مارس

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد, اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 16 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا”، إلى جلسة الـ 19 من مارس، لسماع لمرافعات الدفاع، حسبما أفاد مرسل أونا.

ويواجه المتهومن تهمة الانضمام لجماعة جهادية مسلحة.

وكان النائب العام “الشهيد” هشام بركات، قد أحال المتهمين في فبراير من العام الماضي للمحاكمة الجنائية، وذلك عقب ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف، وإرهاب خارج الأراضي المصرية، فضلًا عن التخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا