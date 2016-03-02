تناول كوب من الشاى يوميا يحميك من السكتة الدماغية والأزمة القلبية

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث أشارت إلى أن تناول كوب واحد من الشاى الأسود خلال اليوم، يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض السكتة الدماغية والأزمة القلبية، والتى تعد المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

وشملت الدراسة 6200 شخص تناولوا مشروب الشاى بشكل يومى منتظم، وكشفت النتائج أن هذا المشروب الشهير ساهم فى الحد من خطر الإصابة بتوقف القلب أو السكتة الدماغية أو الأزمة القلبية أو الوفاة بأمراض القلب بنسبة 35%.

ولم تتوقف الفوائد المثيرة للشاى عند هذا الحد، بل ثبت أيضًا أن مشروب الشاى ساهم فى الحد من ترسبات الكالسيوم داخل الشرايين التاجية التى تغذى القلب بالدم، وهى من الأسباب الرئيسية للإصابة بأمراض القلب، وذلك حسبما أذيع مؤخرا باجتماع الجمعية الأمريكية للقلب.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الشاى غنى بمركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة، وهى من المركبات الرائعة المعروفة بدورها فى حماية الخلايا من التلف ومساعدة الناس على فقدان الوزن الزائد.

الفوائد الأخرى للشاى

>وكشفت دراسة تايوانية نشرت فى عام 2014 أن تناول كوب من الشاى يوميًا لمدة عام يساهم فى الحد من تصلب الشرايين، وكما أشارت دراسة أخرى نشرت بالمجلة الأمريكية للتغذية الإكلينيكية أن تناول الشاى الأسود بانتظام يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأكدت دراسة منهجية شملت تقييم 24 دراسة، ضمت 856 ألف شخص، أن تناول الشاى يحد من خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية، ويحد من جلطات المخ ونزيفه وموت القلب، بالإضافة إلى الحد نظريًا من خطر الوفاة.

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