الثروة مش بس فلوس.. بنك الأعضاء الفرنسى ينقذ حياة أكثر من 5 آلاف مريض

أكد تقرير أعده العاملون فى وكالة البيوميديسين الفرنسية، برئاسة البروفسور الفرنسى اوليفية باستيان مدير زرع الأعضاء والأنسجة، أن الوكالة قامت خلال عام 2015 بزراعة 5 آلاف و746 عملية زراعة أعضاء بزيادة 3ر35% عما كانت عليه منذ عشر سنوات.

وأوضح التقرير أنه أجريت حوالى 552 عملية من المتبرعين الأحياء خاصة عمليات الكلى والكبد، مشيرا إلى أنه مازال هناك ما يقرب من 21 ألفا و378 مريضا فى انتظار المتبرعين.

>وشدد البروفسور الفرنسى على ضرورة التشجيع على التبرع لإنقاذ حياة الآخرين، حيث إن هناك عمليات تبرع تحتاج لأن يكون المتبرع حى على قيد الحياة مثل عمليات الكلى التى تمثل 16% من عمليات زرع الأعضاء فى فرنسا مقابل من 30% إلى 40% فى باقى أنحاء أوروبا.

- وزير الصحة: تفعيل "نقل الأعضاء من الأموات للأحياء" قريباً