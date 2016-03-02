تجديد حبس «طاهر مختار» وآخرين 45 يومًا لاتهامهم بالتحريض على التظاهر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس الطبيب طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، واثنين آخرين ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر خلال ذكرى ثورة 25 يناير.

والمتهمون في القضية هم:” الدكتور طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، والطالبان حسام الدين حماد، وأحمد حسن”.

ويواجه المتهمون،”حيازة مطبوعات تدعو إلى التظاهر، وقلب نظام الحكم، على الرغم من أن كل ما كان بحوزتهم هو أجهزة إليكترونية وأوراق خاصة بالدكتور طاهر والتي يتحدث فيها عن أوضاع المساجين الصحية”، وذلك “حسبما أفاد دفاع المتهمين”.

وأكد مختار منير، محامي المتهمين، على أن هناك تهم أخرى موجهة إليهم ” باستغلال تجاوزات أفراد الشرطة للتحريض على التظاهر يوم 25 يناير “، وذلك رغم أن القانون ينص على أن التظاهر ليس جريمة، كما أنها عقوبة وقتية، بمعنى أنه يجب ضبط صاحبها متلبسًا بها وليس قبلها، “وفقًا لما أوضحه دفاع المتهمين”.

ويذكر أنه قبيل ذكرى ثورة 25 يناير، ألقت قوات الأمن القبض على الطبيب طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، وصديقاه حسام الدين حماد، الطالب بكلية الهندسة، وأحمد حسن الطالب بكلية الحقوق، وذلك عقب مداهمة شقتهم في شارع الفلكي، ثم تم اقتياد الثلاثة إلى قسم عابدين بواسطة ميكروباص.