مكافحة المخدرات تضبط 1000 طربة حشيش أثناء مطاردة تاجر مخدرات ببرج العرب

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، قيام "نور الدين . ح" مقيم ببرج العرب بالإسكندرية بالاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وترويج شحنات كبيرة من ذات المخدر مستخدماً السيارة رقم (5712 س و ب).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى، تم إعداد عدة أكمنة أمنية لضبط المتهم، إلا أنه تمكن من الهرب مستغلاً المنطقة الجبلية المتاخمة لمكان الضبط، وتمكنت القوات الأمنية من ضبط اثنين من مساعديه، وبتفتيش السيارة، تم ضبط 1122 طربة من مخدر الحشيش وزنت 112,500 كيلو جرام، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى، و2 لاب توب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

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