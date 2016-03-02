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تجديد حبس عضو "حريات الأطباء" واثنين آخرين 45 يوما بتهمة التظاهر بدون تصريح

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تجديد حبس عضو "حريات الأطباء" واثنين آخرين 45 يوما بتهمة التظاهر بدون تصريح تجديد حبس عضو "حريات الأطباء" واثنين آخرين 45 يوما بتهمة التظاهر بدون تصريح
جددت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، حبس الطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، واثنين أخرين، 45 يوما لاتهامهم بحيازة مطبوعات تدعو إلى التحريض على التظاهر خلال ذكرى ثورة 25 يناير.

والمتهمون فى القضية هم الدكتور طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، والطالبان حسام الدين حماد وأحمد حسن.

وكانت قبيل ذكرى ثورة 25 يناير ألقت قوات الأمن القبض على الطبيب طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، وصديقيه حسام الدين حماد، الطالب بكلية الهندسة، وأحمد حسن الطالب بكلية الحقوق، بعد مداهمت شقتهم فى شارع الفلكى، وتم اقتياد الثلاثة إلى قسم عابدين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بحبسهم.


> اليوم.. نظر تجديد حبس عضو لجنة حريات الأطباء واثنين آخرين بتهمة التظاهر دون إذن

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