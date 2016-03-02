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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "العائدون من ليبيا" لـ19 مارس

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تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "العائدون من ليبيا" لـ19 مارس تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "العائدون من ليبيا" لـ19 مارس
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، حبس المتهم مصطفى عبد المقصود عاماً بتهمة إهانة المحكمة، وتأجيل جلسة محاكمة 16 متهماً، من بينهم متهمون هاربون، بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا"،لـ19 مارس لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وكان النائب العام الراحل، الشهيد هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية فبراير الماضى، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودة من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.

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العائدون من ليبيا (7)

العائدون من ليبيا (8)

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>جنايات القاهرة تواصل نظر مرافعة النيابة فى "العائدون من ليبيا"

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