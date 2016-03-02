ننشر تقرير موافقة هيئة البرلمان على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع وبنوك فرنسية

وافقت هيئة مكتب مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على توقيع اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية بضمان وزارة المالية، وذلك عقب اجتماعها صباح اليوم، بحضور رئيس المجلس ووكيليه والأمين العام، على أن يعرض التقرير النهائى، على المجلس فى جلسة اليوم.

وينشر "اليوم السابع" فيما يلى صورة من تقرير هيئة المكتب.

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