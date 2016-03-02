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ننشر تقرير موافقة هيئة البرلمان على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع وبنوك فرنسية

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ننشر تقرير موافقة هيئة البرلمان على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع وبنوك فرنسية ننشر تقرير موافقة هيئة البرلمان على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع وبنوك فرنسية
وافقت هيئة مكتب مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على توقيع اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية بضمان وزارة المالية، وذلك عقب اجتماعها صباح اليوم، بحضور رئيس المجلس ووكيليه والأمين العام، على أن يعرض التقرير النهائى، على المجلس فى جلسة اليوم.

وينشر "اليوم السابع" فيما يلى صورة من تقرير هيئة المكتب.

ننشر تقرير موافقة هيئة البرلمان على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع وبنوك فرنسية (1)

ننشر تقرير موافقة هيئة البرلمان على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع وبنوك فرنسية (2)

ننشر تقرير موافقة هيئة البرلمان على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع وبنوك فرنسية (3)

- بالصور.. رئيس البرلمان يحيل قرار الموافقة على اتفاقية قرض وزارة الدفاع لهيئة المكتب

- السلطة التنفيذية تلقى قرض البنك الدولى فى ملعب "النواب" بعد إقرار اللائحة الداخلية.. السيسي لم يستغل صلاحياته التشريعية قبل انتخاب البرلمان.. مصدر: لا يمكن صرف المبلغ حاليا لأن القرار "غير مفعل"
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