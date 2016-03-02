لعبة في الجول – 10 أسئلة مع أمير عبد الحميد قبل مباراة الإنتاج الحربي والزمالك

بينما يستعد الإنتاج الحربي والزمالك للقائهما غدا الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ20 للدوري، تتجه الأنظار لأحد أعمدة الفريق العسكري المنتشي مؤخرا حيث لم يخسر في الدوري منذ 3 يناير الماضي عندما خسر أمام الأهلي 1-0.

حارس الإنتاج الحربي الحالي والأهلي السابق، أمير عبد الحميد، يجيب في حواره مع FilGoal.com عن 10 أسئلة قصيرة حول مشواره والأفضل في مصر.

أفضل مدرب تدربت معه؟

مانويل جوزيه

أكثر مهاجم كان يقلقك؟

جمال حمزة

أجمل هدف استقبتله شباكك؟

كان من شريف أشرف في لقاء بين الجونة وسموحة، استلمها وسددها من مرة واحدة سكنت أقصى الزاوية البعيدة عني.

أصعب مباراة خضتها؟

مع الأهلي ضد القطن الكاميروني في عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2008 والتي انتهت 2-2 بعد فوزنا في القاهرة 2-0.

أصعب كرة أنقذتها؟

مبارة أسيك والأهلي في نفس البطولة، ضربة ركنية قابلها أحد لاعبي أسيك برأسية مرت من تحت أقدام محمد بركات الذي كان يحرس القائم، قدرت أن أمنعها من دخول المرمى على الخط، بركات استغرب جدا وسألني كيف منعتها من الدخول.

كرة أخطأت بها؟

في عام 2009 كان الأهلي يقابل بتروجيت وقلت للحكم حينها أن الكرات سيئة جدا، سدد لاعب بتروجيت الكرة من خطأ ضربت في الأرض ودخلت المرمى.

أقوى مدافع لعب أمامك؟

عماد النحاس

أفضل حارس واعد في مصر؟

أحمد الشناوي حارس الزمالك، لو ركز سيكون من عظماء حراسة المرمى.

أفضل لاعب في مصر؟

محمود كهربا

أحسن مهاجم؟

أحمد رؤوف في المصري وستانلي في دجلة ومروان محسن في الإسماعيلي.

ماذا عن باسم مرسي؟

تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، مستواه قل ولكن لو عاد له سيكون من أخطر المهاجمين.