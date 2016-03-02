مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة من أعضائه لزيارة سيناء

وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة لزيارة سيناء خلال الأيام القادمة بناء على طلب بعض الأعضاء، وذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة الآن.

وكان النائب حسام توفيق، طالب الدكتور على عبد العال، فور بدء الجلسة العامة المنعقدة الآن، بتشكيل لجنة لزيارة سيناء، وبحث مشاكل أبناءها، ورفع لافتة " يا نواب مصر..سيناء تناديكم".

وبدوره، عرض الدكتور على عبد العال، أمر تشكيل اللجنة على المجلس، للتصويت برفع اليد، ومن ثم أعلن موافقة المجلس على ذلك.

ومن المقرر أن تستكمل الجلسة مناقشة مواد لائحة المجلس.

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