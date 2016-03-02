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حالات إغماء بين طالبات مدرسة بالقليوبية بسبب دخان مكامير الفحم

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حالات إغماء بين طالبات مدرسة بالقليوبية بسبب دخان مكامير الفحم حالات إغماء بين طالبات مدرسة بالقليوبية بسبب دخان مكامير الفحم
شهدت مدرسة برشوم الثانوية الفنية للبنات التابعة لإدارة طوخ بالقليوبية، صباح اليوم العديد من حالات الإغماء والتشنجات بين الطالبات بسبب دخان المكامير، مما جعل إدارة المدرسة تتصل بالنجدة لإنقاذ الطالبات.

وأكد مصدر من داخل المدرسة أن المدرسة تقع بمحطة برشوم بطوخ ويبعد عنها مكامير الفحم حوالى 300 متر تقريبا وكل يوم تجد الفصول مليئة بالدخان وأغلب الطالبات تعانى من أمراض صدرية، مؤكدًا أن إدارة المدرسة اشتكت أكثر من مرة دون جدوى.

وأكد المصدر، أنه صباح اليوم كانت الفصول مليئة بالدخان وبعد دخول الطالبات الفصول تعرضن لنوبة من الكحة، وبعد ذلك ظهرت عدد من حالات الإغماء والتشنجات بين الطالبات، مما دفع إدارة المدرسة الاتصال بالإسعاف حيث حمل البلاغ رقم 728 وبالفعل تم نقل الطالبات إلى المستشفى وحضر عدد من الأهالى إلى المدرسة خوفا على الطالبات وانصرف عدد آخر دون أن يكملن اليوم الدراسى .


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