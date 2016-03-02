مصطفى بكرى تعليقاً على مذكرة نائب التطبيع ضده: "دا 70 ألف خاين"

وحول المذكرة التى تقدم بها "عكاشة" إلى د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والتى يستاء فيها من وصف بكرى له بـ"الخائن"، علق مصطفى بكرى قائلاً: "عكاشة مضايق من خاين.. دا 70 ألف خائن".
وبعد مغادرة بكرى بهو النواب، التقى النائب مرتضى منصور، أمام أحد بوابات القاعه الرئيسية لمجلس النواب، حيث تبادلا أطراف الحديث لبضع دقائق.
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