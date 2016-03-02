أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: لازم نواجه التعصب وغسيل المخ - لعلهم يفقون -
تغطية خاصة - وفد وزاري برفقة رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التضامن الإجتماعي بالغربية -
بعد تأجيل الامتحانات لصفوف النقل فى جميع المحافظات في هذا التوقيت.. موقف الامتحانات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
الشيخ خالد الجندي: "كلنا شركاء في مسؤؤلية انتشار الإرهاب" - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - حالة من الغضب الشديدة لأهالي الإسكندرية وغلق تام لشارع الكنيسة المرقسية -
ميلان يتغلب على باليرمو برباعية في الدوري الإيطالي -
«بمشاركة صلاح».. روما يفوز على بولونيا بثلاثية في «الكالتشيو» -
فيديو| إبراهيموفيتش يقود «اليونايتد» للصعود للمركز الخامس -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء سامبدوريا وفيورنتينا في «الكالتشيو» -
العثور على عبوتين مجهولتين يشتبه في كونهما متفجرتين بمطروح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصطفى بكرى تعليقاً على مذكرة نائب التطبيع ضده: "دا 70 ألف خاين"

Google+ Print
مصطفى بكرى تعليقاً على مذكرة نائب التطبيع ضده: "دا 70 ألف خاين" مصطفى بكرى تعليقاً على مذكرة نائب التطبيع ضده: "دا 70 ألف خاين"
غادر مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بهو مجلس النواب، مسرعاً بعدما تفاجئ بوجود توفيق عكاشة نائب التطبيع داخلها، حيث تعجب "بكرى" من وجود "عكاشة".. قائلاً: "هو اللى هناك دا؟!"، وغادر البهو وتظهر عليه علامات الضيق والغضب.

وحول المذكرة التى تقدم بها "عكاشة" إلى د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والتى يستاء فيها من وصف بكرى له بـ"الخائن"، علق مصطفى بكرى قائلاً: "عكاشة مضايق من خاين.. دا 70 ألف خائن".

وبعد مغادرة بكرى بهو النواب، التقى النائب مرتضى منصور، أمام أحد بوابات القاعه الرئيسية لمجلس النواب، حيث تبادلا أطراف الحديث لبضع دقائق.


>- مقترح "استبدال التربية الدينية بالقيم فى المدارس يثير الجدل بين النواب.. آمنة نصير: تدريسها سيناهض التطرف.. نشوى الديب: المحتوى أهم من المسمى.. و"أبو حامد ": له مردوده السلبى على المجتمع
>

- "حل البرلمان" فزاعة على عبد العال للنواب.. رئيس المجلس: هناك من يريد أن ينصب فخا لنا وبالشكل ده هيتحل.. وصابر عمار: بيعمل شغل "ناظر المدرسة".. والإسلامبولى:الدستور حدد 3 حالات للحل والرابعة بحكم قضائى
>

- توافد النواب على مقر البرلمان.. وكمال أحمد وعلى المصيلحى أول الحضور
>

- أحاديث جانبية بين نواب البرلمان قبل بدء الجلسة العامة
>

- أيمن أبو العلا: نجمع توقيعات لإعادة مداولة مادة تشكيل الائتلافات باللائحة
>

- نائب يبدأ حملة لتوقيعات لإعادة مناقشة مادة عرض القوانين على مجلس الدولة باللائحة
>

- البرلمان يلزم نوابه بإخطاره بالدعوات الخارجية قبل الإذن له بالسفر
>

- النائب أحمد هريدى يطالب بسرعة الانتهاء من اللائحة الداخلية للبرلمان
>

- النائب عمرو محمد:لا يوجد تصويت جماعى..وعبد العال لا يرغم النواب على شىء
>

- النائب حسين أبو الوفا: وجود أكثر من ائتلاف برلمانى يعطل عمل المجلس
>

- النائب محمد دسوقى: أوافق على مكون الائتلافات باللائحة الجديدة
>

- برلمانى: ما يحدث فى مجلس النواب لا يرقى لاحتياجات مصر.. والتجربة لم تنضج بعد
>

- النائب خالد شعبان: البرلمان سيشهد إعادة تركيب لتحالفاته بعد انتخابات اللجان
>

- النائب أحمد السجينى: حزب الوفد انتهى من مسودة الإدارة المحلية
>

- النائب سلامة الجوهرى يعد أهالى مفقودى الهجرة غير الشرعية بمعرفة مكان أبنائهم‎
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون