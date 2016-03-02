مصطفى بكرى تعليقاً على مذكرة نائب التطبيع ضده: "دا 70 ألف خاين"

غادر مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بهو مجلس النواب، مسرعاً بعدما تفاجئ بوجود توفيق عكاشة نائب التطبيع داخلها، حيث تعجب "بكرى" من وجود "عكاشة".. قائلاً: "هو اللى هناك دا؟!"، وغادر البهو وتظهر عليه علامات الضيق والغضب.

وحول المذكرة التى تقدم بها "عكاشة" إلى د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والتى يستاء فيها من وصف بكرى له بـ"الخائن"، علق مصطفى بكرى قائلاً: "عكاشة مضايق من خاين.. دا 70 ألف خائن".

وبعد مغادرة بكرى بهو النواب، التقى النائب مرتضى منصور، أمام أحد بوابات القاعه الرئيسية لمجلس النواب، حيث تبادلا أطراف الحديث لبضع دقائق.

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