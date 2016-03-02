موقع تابع لحاخامات متطرفين يتهم "اليوم السابع" بالتحريض ضد إسرائيل

وصف موقع "كيكار شبات" التابع لليهود المتطرفين فى إسرائيل "الحريديم" موقع "اليوم السابع" بالمحرض ضد إسرائيل بسبب اللعبة الإلكترونية التى نشرها الموقع التى تتيح للقراء ضرب النائب توفيق عكاشة بالحذاء على طريق ضربه بالبرلمان على يد النائب كمال أحمد بسبب لقاءه بالسفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن.

وقال الموقع الذى يكتب فيه كبار الحاخامات فى إسرائيل أن موقع "اليوم السابع" الذى يعد من أهم وأكبر المواقع الإخبارية المصرية أصبح يقوم بحملة تحريض للمصريين ضد إسرائيل، حيث جعل اليوم السابع فى الخلفية الخاصة باللعبة نجمة داوواد التى ترمز لعلم إسرائيل.

وأوضح الموقع أن "اليوم السابع" طالب القراء بالدخول على اللعبة الإلكترونية التى أبرزها فى موقعه من خلال جملة أضرب حبيب إسرائيل على حد زعم الموقع.

وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية قد شنت هجوما عنيفا على "اليوم السابع" بوصفها تحرض على الكراهية ضد إسرائيل.

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