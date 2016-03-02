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رانييري: راض عن اللاعبين.. والكرة لم ترد دخول شباك وست بروميتش

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رانييري: راض عن اللاعبين.. والكرة لم ترد دخول شباك وست بروميتش رانييري: راض عن اللاعبين.. والكرة لم ترد دخول شباك وست بروميتش

أبدى كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي سعادته بأداء فريقه بعد التعادل مع وست بروميتش ألبيون بالدوري الإنجليزي مشيدا بما قدمه اللاعبين.

وكان وست بروم قد نجح في خطف التعادل من الثعالب في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح رانييري لـ"بي بي سي" قائلا:"أنا سعيد بأداء اللاعبين جدا وراض عما قدموه، لم نكن خائفين بعد الهدف الذي سجلوه أولا وكنا هادئين وتعاملنا بطريقة جيدة مع الموقف".

وأضاف "انا راض للغاية، في بعض الأحيان قد تفعل كل شيء، لكن الكرة لا تريد أن تسكن الشباك".

ويحتل ليستر سيتي حاليا المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه توتنام في المركز الثاني.

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