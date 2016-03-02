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الكشف عن – اجتماع سري بين خماسي كبار إنجلترا ومستثمر أمريكي لإنشاء ' دوري سوبر '

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الكشف عن – اجتماع سري بين خماسي كبار إنجلترا ومستثمر أمريكي لإنشاء ' دوري سوبر ' الكشف عن – اجتماع سري بين خماسي كبار إنجلترا ومستثمر أمريكي لإنشاء ' دوري سوبر '

كشف تقرير إنجليزي عن اجتماع بين ممثلين عن أندية إنجلترا الخمسة الأكبر، مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي، ومستثمر أمريكي في أحد فنادق لندن لإنشاء "دوري أوروبي سوبر".

وقالت جريدة (صن) الإنجليزية، إن الاجتماع عقد في فندق دورتشستر بلندن يوم الثلاثاء، ودعمت تقريرها بصور لممثلي الأندية بعد خروجهم من الفندق، وهم إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد، ورئيس تشيلسي بروس باك، وإيفان جازيديس المدير التنفيذي لأرسنال، ونظيريه في سيتي فيران سوريانو وليفربول إيان أير.

أما الملياردير الأمريكي، فهو ستيفان روس، مالك نادي ميامي دولفينز لكرة القدم الأمريكية وصاحب فكرة دوري الأبطال الدولي الذي يلعب في الولايات المتحدة كل صيف.

ويخطط روس لإنشاء دوري أوروبي سوبر يضم خماسي إنجلترا، بجانب كبار أوروبا من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ليحل محل دوري أبطال أوروبا.

وقد تعجب الأندية الإنجليزية بهذا الأمر، إذ يبدد الأمر مخاوفها المادية من عدم التأهل لدوري الأبطال، وقد يدمر البطولة الشهيرة للاتحاد الأوروبي (يويفا).

ويقول تقرير صن إن فكرة روس تعد التهديد الأكبر لـ(بريمييرليج) منذ إنشائه عام 1992.

كما أضافت جريدة (إنتدبندنت) أن خماسي إنجلترا قد يشكلوا ربع الفرق الـ20 التي يأمل في أن يضمها روس للدوري المنتظر.

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