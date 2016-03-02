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لاجازيتا: ريال مدريد عينه على أليجري لخلافة زيدان

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لاجازيتا: ريال مدريد عينه على أليجري لخلافة زيدان لاجازيتا: ريال مدريد عينه على أليجري لخلافة زيدان

قالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن ريال مدريد يفكر جديا في انتداب المدرب ماسيميليانو أليجري قائد يوفنتوس بطل إيطاليا حاليا.

وابتعد لقب الدوري الإسباني عن ريال مدريد الذي خسر الدربي الأخير أمام أتليتكو مدريد، ويبدو أن الملكي سيفشل في التتويج به للموسم الرابع على التوالي.

وهو سبب قد يدفع رئيس النادي فلورنتنو بيريز إلى الاستغناء عن المدرب زين الدين زيدان الذي تولى المهمة منتصف الموسم الحالي بدلا من رافاييل بينيتث.

وذكرت الصحيفة إن اتصالا هاتفيا تم بين بيريز وأدريانو جالياني نائب رئيس ميلان الذي سبق وأن انتدب أليجري لقيادة الروسونيري حين حقق لقب الدوري في موسمه الأول (2010-2011).

وقد يجد ريال مدريد صعوبة في التعاقد مع المدرب في ظل تمسك يوفنتوس به بعدما قاده للثنائية المحلية الموسم الماضي إضافة لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد أليجري مع السيدة العجوز في صيف العام المقبل، وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس قد يقطع الطريق على ريال مدريد بمد العقد لينتهي في صيف عام 2018 مع مضاعفة المقابل المادي من 2.4 مليون يورو إلى 4.7.

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