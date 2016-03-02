بالصور.. حى المنتزه بالإسكندرية يشن حملة إزالة للعقارات المخالفة

شن حى المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء أحمد أبو طالب رئيس الحى، بالتعاون مع قوات الأمن حملة لإزالة عقارات مخالفة بالحفار بشارع محمد نجيب.

وتمت إزالة عقار بشارع محمد نجيب مكون من أرضى ودور أول علوى حتى سطح الأرض، بسبب تعديه على خط التنظيم؛ باستخدام الحفار بعد اتخاذ الإجراءات الهندسية، حتى لا يتسبب الهدم فى أى تلفيات أخرى بالعقارات المجاورة.

من جهة أخرى قام حى منتزه ثان بقيادة اللواء عادل سلامة رئيس الحى، وبالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة اشغال الطريق بحملة إزالة مكبرة، تم خلالها هدم 10 أكشاك مخالفة للطريق بمزلقان المعمورة البلد، بالإضافة إلى 2 بمزلقان شركة قها بطريق الطابية، ورفع كل الإشغالات من المنطقة والتحفظ عليها، وذلك للقضاء على الإشغالات والبناء المخالف بنطاق الحى لاستعادة هيبة الدولة.

حملة مكبرة لإزالة تعديات نادى اليخت على حرم قلعة قايتباى بالإسكندرية

حى المنتزة بالإسكندرية يشن حملات لإزالة إشغالات الطريق