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مصر أعلى دولة عربية مديونية في 2015

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مصر أعلى دولة عربية مديونية في 2015 مصر أعلى دولة عربية مديونية في 2015

الدولار – صورة أرشيفية

أعلنت شركة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، أن ديون عدد من الحكومات العربية ارتفعت إلى أكثر من الضعف العام الماضي 2015 متوقعة أن تستمر بالارتفاع خلال 2016.

وقالت الشركة في تقريرها إن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي مقارنة بـ 70.6 مليار دولار في عام 2014، من ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط.

وبحسب ما نقلته “روسيا اليوم” بما أفاد التقرير،  تصدرت القائمة باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بينما بلغت ديون العراق 30 مليار دولار والتي دخلت ضمن القائمة للمرة الأولى.

وأشار تقرير الشركة إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة”أوبك”.

وتوقعت “ستاندرد آند بورز” انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد عن 6% لتصل إلى 134 مليار، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تستند توقعات 2016 على اعتبار أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطاتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض النفط.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ حجم إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار في 2015.

 

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