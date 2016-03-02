مصر 2030 بقلم| د. أماني إبراهيم

رغم مرور 41 عامًا على حرب أكتوبر 1973 ، إلا أنها منحت المصريين دروساً لا تنتهي من الإصرار والعزيمة والرغبة في النجاح بما تحويه من أحداث مثيرة يحكيها لنا الآباء والأجداد، ممن خاضوا هذه الحرب أو عاشوا وقتها، فلم تنكسر أحلام المصريين المشروعة على صخرة هزيمة يونيو 1967، ولم يعجز المصريون أمام ضعف العتاد العسكري، وفقدت مصر وقتها أكثر من 85 % من سلاحها آنذاك بينما كان التفكير دائمًا نحو البناء من جديد، وحلمًا استغرق تحقيقه أيام وسنين من حياة المصريين، امتلأت بالقصص عن تاريخ شعب أصر على النجاح وحققه ، فلم تكن مجرد حرب انتصرنا فيها على العدو وإنما هي منهاج حياة نتذكره كلما حل بنا كل تحدي جديد ليسجل الميلاد الجديد لمصر الكنانة وللأمة ليصبح المصريين وقتها فوق آلآم النكسه وجراح هزيمة 56، وانخرط المصريون في البناء والانتاج والتصنيع مستعينين بعلمهم وكفائتهم.

وأكاد أجزم أن الخطة الاستراتيجية لحرب أكتوبر هي الخطة الوحيدة منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا التي وُضعت على أسس وتم تنفيذها، وحققنا بها انتصارًا عظيمًا وهكذا تخبرنا الأيام أنه لايصح إلا الصحيح ..

فمن المدهش أن تطرح فكرة أن تكون “مصر من بين أفضل 30 دولة في العالم بحلول 2030 “، ونحن في ذلك المستوى المنحدر ثقافيًا واجتماعيًا ليأتي السؤال الأصعب كيف ومتى ؟؟ فنحن لانملك خطة واضحة للوصول إلى هذا الهدف وتخطي العقبات التي غرقنا فيها من تراكم سنين الفقر والجهل خلال العشرين عامًا الماضية، وقد يكون هذا الحلم الوردي بحلول عام 2030 ما أثار حفيظتي وأنار بصيرتي لأبحث بين مجاهل الظلام عن شعلة من النور تضىء لنا الطريق ونكمل خارطة هدفها في النهاية مصير شعب ،فلفت نظري الهجوم الحاد والدائم على إنجازات وزير التعليم الحالي والإشارة الدائمة لانخفاض المستوى التعليمي في عهده وكثرة الثرثرة حول تجاهله لما نجح فيه من سبقه من الوزراء، لتأتي الإجابة بأن مصر تمتلك خطة استراتيجية قومية تحقق نجاح بحلول 2030 وتبدأ من التعليم.

> وفي نظري هي ثاني خطة استراتيجية بعد خطة حرب أكتوبر تم وضعها من قبل خبراء ومستشارين للتعليم في عصر وزير التعليم السابق الدكتور محمود أبو النصر ومن المدهش أن تتزامن تلك الاستراتيجية مع فكرة طرح أن تكون مصر ضمن أحسن 30 دولة بعام 2030 .. وقد لا أكون ملمة إلمامًا شاملا بمهمة التعليم والصعوبات التي تواجهنا، ولكني أرى قارب النجاة بايدينا بالنظر لتجارب من حولنا وحققوا نجاحًا مذهلا بسبب تطوير العملية التعليمية، فحان الوقت لإعادة النظر على ما تراكمت عليه الأتربة وحُفظت طي الأدراج ونجاح خطة التعليم القومية .

فمن المجحف حقا أن أقارن دولة كفنلندا من أوائل وأعظم الدول في العالم على المستوى التعليمي بدولة كمصر في مستواها الحالي والمتدني على رغم من حضارتها العظيمة لكن الحضارة ولت وأنتهى عصرها لتأتي عصورًا حديثة متطورة وصلت إلى آفاق السماء، وحطت بسفنها الفضائية سطح القمر ولكن مايجعلني دائمًا متفائلة هو قراءة التاريخ الذي نأخذ منه العبر وتجارب الآخرين.

> حين قرأت تجربة فنلندا التعليمية والتي استطاعت أن تنتقل من قاع الهرم إلى قمته باتباع خطة تعليم قومية .. فاعتمدت فلسفتها على عدة محاور كان من أولوياتها الراحة النفسية للطفل في المدرسة لأنه محور المستقبل، ومجانية التعليم تدعمها الحكومة بالكامل ولا تعطي تراخيص لمدارس خاصة إلا نادرًا تعبيرًا عن مسؤوليتها الكاملة واهتمامها بجودة التعليم، وتهتم اهتمامًا بالغًا بالطفل في أول 6 سنوات، باعتبار أنها الفترة الأهم في التعليم بحكم أنها فترة البناء والمعرفة ، وساهمت في إعطاء فرص متساوية للطلبة حتى لاتصبح هناك فجوة بين طبقات المجتمع من الناحية العلمية، وألزمت المواطنين بالتعليم المجاني تماما حتى نهاية المرحلة الإعدادية، عندها تبدأ تلزم الطالب في المرحلة الثانوية بدفع ثمن الكتب والأدوات وبعد تلك الفترة يكون الطالب أدرك ميوله وقدراته العلمية ليدخل الجامعة بلا رسوم قطعيا، بل تصاعد الأمر إلى الأروع من هذا حين أعطت المعلم حرية تقسيم المنهج وتدريسه للطالب بالطريقة التي تؤدي الهدف المطلوب من التعليم، واقتناعه بأهمية المواد ولا يتقيدون بمنهاج مكتوب بل يعتمدون على البحث والشمولية، لذا فجميع المعلمين الفنلندنيين متميزون وجميعهم حاصلون على الماجستير أو الدكتوراة، والأغرب من كل هذا بناء الثقة القوية بين المعلم والتلميذ بعالم من التحدي والبحث ولا يبنى تقييم الطالب بالامتحانات فليس لديهم أي نوع من الامتحانات على مدى التسع سنوات الأولى ويعتمدوا على تقييم المعلمين للطالب فتزداد الثقة ولا يسمح بالتمييز، بل يزيد الاهتمام أكثر بمن هم من المقصريين، وتظل النتائج سرية إلى أن يطلبها مجلس التعليم الوطني بهدف تحسين آلية التعليم فقط وليس كما تفعل الدول العربية بتقييم الطالب بالعلامات والنجاح والقبول بالجامعات.

> حقيقة من المضحك تلك المقارنة الجائرة ولكن لما لا فنحن نحلم، وعلى الدولة والشعب تحقيق هذا الحلم، فنحن نملك الإرادة والعقول وجميع الامتيازات التي تحقق أهدافنا إلى الأفضل نسعى لنتنفس هواءً نقيًا، فكل تجارب الدول التي نهضت من كبوتها بدأت بالتعليم وانتهت بالتعليم وقامت ثورات إنتاجية وصناعية بسبب الثورات العلمية وربط العملية التعليمية بمعاهد الأبحاث وورش الانتاج والتدريب والتأهيل لتحقيق هدف دوله ذات اقتصاد قوي بقوة عقولها مثل ماليزيا وفيتنام والصين واليابان كلها دول لم يعاني من جهلها وتخلفها أحدا من قبل لتصبح في مصاف اوائل دول العالم قوة وانتاجا …

> وطالما نحن نعرف حقيقة مشاكلنا ونقاط ضعفنا وايضا نقاط قوتنا والعقبات التي نواجهها والتحديات التي يجب ان نتخطاها ونسير بخطا ثابتة وواضحة للوصول بمصر كدولة من احسن 30 دولة في العالم عام 2030 … والله المستعان.