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صور|الجمعة| «سامو زين» يواصل كشف أسرار مسيرته الفنية بـ«واحد من الناس»

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صور|الجمعة| «سامو زين» يواصل كشف أسرار مسيرته الفنية بـ«واحد من الناس» صور|الجمعة| «سامو زين» يواصل كشف أسرار مسيرته الفنية بـ«واحد من الناس»

ساموزين

كتبت – إنجي لطفي

يواصل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، لقاءه مع الفنان والمطرب سامو زين، في الجزء الثاني من برنامج  ”واحد من الناس”، ويكشف خلال اللقاء أسرار خاصة عن مسيرته المهنية في مجال التمثيل والغناء، كما يتطرق اللقاء إلى آخر أعماله الفنية.

ويكشف “سامو زين”، خلال اللقاء، عن كيفية انطلاقته من القاهرة،  حيث لقاءه بكبار النجوم وصناع الدراما.

كما يكشف عن اتجاهه إلى السينما، فضلًا عن الحديث عن أبرز نجوم جيله من المطربين، حين يشيد بعمرو دياب، قائلًا” إنه الأفضل بأعماله الرائعة”.

ويقدم “الليثي” في الفقرة الثانية، عددًا من الفائزين بجوائز العُمرة والقوافل الطبية والخدمية لـ”واحد من الناس” في شتى المحافظات، وعلاج بعض الحالات غير القادرة.

ويذاع الجزء الثاني من الحلقة يوم الجمعة المُقبل.

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