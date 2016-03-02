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الطبيب المعتدى عليه من أمين شرطة بالإسكندرية يجرى عملية جراحية باليد

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الطبيب المعتدى عليه من أمين شرطة بالإسكندرية يجرى عملية جراحية باليد الطبيب المعتدى عليه من أمين شرطة بالإسكندرية يجرى عملية جراحية باليد
أجرى الطبيب محمد طارق، المعتدى عليه من أمين شرطة بمستشفى الأميرى الجامعى بالإسكندرية، عملية جراحية بتركيب شريحة ومسامير باليد اليسرى بعد إصابته بخلع وكسر فى عظام الكف، بمستشفى ناريمان.

وفى نفس السياق تتابع الشئون القانونية بنقابة الأطباء تحقيقات النيابة الآن لسماع أقوال المتهمين فى الواقعة وشهود العيان.

يذكر أنه وقعت حالة اعتداء أمين شرطة على الطبيب محمد طارق أثناء تأدية عمله، لخلاف أمين الشرطة مع أحد الطبيبات، وفى حالة دفاعالطبيب عن الطبيبة تعدى عليه بالضرب، مما سبب كسرا وخلعا فى اليد.


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