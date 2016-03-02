"صحة الإسكندرية": استقرار حالة الطلاب المصابين بتسرب الكلور فى السيوف

أكد جمعة ذكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، نقل الطلاب المصابين فى حادث تسرب غاز الكلور بمجمع مدارس السيوف إلى مستشفى الطلبة والمستشفى الأميرى، بعد فحصهم والاطمئنان على سلامة جميع الحالات.

وأشار "ذكرى"، فى بيان لمحافظة الإسكندرية منذ قليل، إلى خروج 37 طالبا من مستشفى الطلبة، وجارى خروج باقى الحالات خلال ساعتين، أما الحالات التى تم نقلها للمستشفى الأميرى فتم خروج حالتين وجارى خروج باقى الطلاب بعد الاطمئنان على سلامتهم.

من جانبه أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه شرب الإسكندرية، أنه فى تمام الساعة 12.15 بعد ظهر أمس حدث شرخ بماسورة الكلور المبدئى فى محطة السيوف، نتج عنه تسرب غاز الكلور فى زمن لم يتعد ثلاث دقائق، وتم السيطرة على الموقف وإغلاق المحابس، حتى انتهاء عملية الإصلاح.

وأخذت مديرية الصحة بالإسكندرية عينات من المياه لمراقبة الكلور والتأكد من أن الكلور فى النسب المسموح بها ولا يوجد أى تعدٍ، وتم حضور لجنة من جهاز البيئة برئاسة الدكتورة هدى مصطفى، وأكدت سلامة الموقف.

وحضرت لجنة من قيادة المنطقة الشمالية لمتابعة الموقف والتأكد من سلامته، مؤكدة أن المحطة تعمل بكامل طاقتها ولكن نظرا لاتجاه الريح فى اتجاه مجمع مدارس العوايد والذى يبعد عن مكان التسرب وسور المحطة مسافة لا تتعدى 100 متر، ونتج عنه حدوث بعض حالات الإغماء لحالات تتعدى الـ 50 طالبا، وتم نقلهم إلى مستشفى الأميرى ومستشفى الطلبة، وفى غضون ساعة ونصف وبعد الكشف الطبى على جميع الحالات بالمستشفيات الاثنين تبين أن أغلبية المصابين حالتهم مستقرة، ويتوالى خروجهم من المستشفى تباعا.

مستشفى الطلاب بالإسكندرية يستقبل 17 حالة من المصابين بتسرب غاز الكلور