تخصيص شباك بالمديريات والإدارات الخدمية لذوى الاحتياجات الخاصة بأسيوط

أكد اللواء ماجد عبدالكريم سكرتير عام محافظة أسيوط على التنسيق مع شركات القطاع الخاص بالمحافظة لتنفيذ وتحقيق نسبة الـ5% منها لذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق مديرية التنظيم والإدارة مشيراً إلى أهمية موائمة المنشأت لإضافة أعداد من ذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً لنوع النشاط والمؤهل ونوع الإعاقة .

جاء ذلك خلال اجتماع عبد الكريم بممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة ، بحضور محمد فؤاد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، ومحمد السعيد وكيل وزارة القوى العاملة ، وصلاح رمضان مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة .

وأشار سكرتير عام المحافظة، فى بيان له اليم إلى أهمية ذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم جزء لا يتجزء من المجتمع ليس عالاً أو عوالاً على أحد منوهاً عن اهتمام الحكومة بذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة الماضية في كافة المشروعات التي تقدمها مشيراً إلى العمل على تقديم كافة الخدمات المتاحة ووضع حلول عاجلة لمشاكل ومتطلبات ذوي الإحتياجات الخاصة بالمحافظة ليحصلوا على حقوقهم المشروعة .

وأوضح عبدالكريم أنه تم تخصيص شباك لذوي الإحتياجات الخاصة في إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة خلال تطويره وتجديده وذلك لتسهيل تقديم الخدمة لهم بعيداً عن الزحام لافتاً إلى تحسين الوجبات المقدمة للطلاب بمدارس التربية الخاصة بالمحافظة ووضع قائمة بالوجبات للتنوع في نوعية الطعام المقدم لهم .

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