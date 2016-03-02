سفر وعودة 1078 مصريًا وليبيًا و199 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1078 مصريا وليبيا و 199 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 781 إلى الجانب الليبى، بينهم 261 مصريا و 520 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 297 بينهم 195 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 102 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ ١٦ فبراير من العام الماضى، عقب تعرض ٢١ مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 138 ألف و 177 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 105 شاحنات محملة بالبضائع المصرية وعودة 94 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

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