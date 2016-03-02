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تقرير – رغم قلة مشاركاته.. أندرلخت يدرس شراء تريزيجيه من الأهلي

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تقرير – رغم قلة مشاركاته.. أندرلخت يدرس شراء تريزيجيه من الأهلي تقرير – رغم قلة مشاركاته.. أندرلخت يدرس شراء تريزيجيه من الأهلي

ذكرت صحيفة هيت لاتستي نيوز البلجيكية أن أندرلخت يدرس الإبقاء على اللاعب المصري محمود تريزيجيه رغم قلة مشاركاته مع الفريق في الموسم الحالي.

وانضم الدولي المصري معارا من الأهلي إلى الفريق البلجيكي مطلع الموسم الحالي لكنه لم يشارك في كثير من المباريات لعدم تأقلمه بشكل كبير وفقا لما صرح به مدربه.

ورغم هذا، يدرس أندرلخت شراء عقده من الأهلي الذي لن يقبل مبلغا أقل من 3 مليون يورو.

وقد تختلف الأمور حتى لو قرر أندرلخت دفع المبلغ، فسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أكد للاعب مؤخرا حاجة الفريق إليه. (طالع التفاصيل)

وأشار التقرير أن تريزيجيه أصبح الخيار الثاني في الفريق منذ قدوم اللاعب فيليب ديوريسيتش من بنفيكا البرتغالي.

لكن الفريق يريد الإبقاء عليه تحسبا لرحيل الثنائي دينيس برايت وماتياس سواريز الصيف المقبل.

وذكر التقرير أنه لا خلاف على قدرات تريزيجيه لكنه يحتاج فقط إلى التطور على الصعيدين البدني والتكتيكي.

وشارك تريزيجيه 107 دقيقة فقط مقسمة على 4 مباريات مع أندرلخت في الدوري.

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