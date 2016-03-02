حاتم بطيشة معلقا للإنتاج والزمالك على نايل سبورت

سيعود المعلق المصري حاتم بطيشة للتعليق على قناة نايل سبورت من خلال مباراة الإنتاج الحربي والزمالك الخميس في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وكان حاتم بطيشة قد تقدم باستقالته في ديسمبر الماضي من "بي إن سبورتس" بعد 10 أعوام من التعليق فيها على المباريات وفيما بعد أرجع أسباب استقالته إلى شعوره بالرغبة في العودة إلى مصر.

ويعد بطيشة مذيعا معينا في قناة نايل سبورت التي عمل بها قبل التحاقه بالمحطة القطرية، فكان أحد معلقي جيل 1998 إلى جانب علي محمد علي وأحمد الطيب وأشرف محمود وطارق الأدور وخالد لطيف وعادل محمود.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي المتصدر، في حين أن الإنتاج الحربي يحتل المركز التاسع برصيد 28 نقطة.