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حماس: المبادرة الفرنسية ضارة بالشعب الفلسطينى ومصالحه الوطنية

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حماس: المبادرة الفرنسية ضارة بالشعب الفلسطينى ومصالحه الوطنية حماس: المبادرة الفرنسية ضارة بالشعب الفلسطينى ومصالحه الوطنية

أكدت حركة حماس بفلسطين رفضها للمبادرة الفرنسية لتحريك عملية التسوية السلمية، معتبرة إياها "ضارة بالشعب الفلسطينى ومصالحه الوطنية".

وقالت الحركة- فى بيان الأربعاء، أن "المبادرة الفرنسية تمثل محاولة لإحياء المفاوضات الفاشلة مع الاحتلال والالتفاف على الانتفاضة البطولية فى الضفة والقدس".

وأضافت أن المبادرة الفرنسية تتضمن مخاطر إضافية تتعلق بتصفية حق الفلسطينيين فى مدينة القدس وعودة اللاجئين.

وكانت فرنسا قد أعلنت- مؤخرا- أنها ستتبنى، خلال الأسابيع القادمة مبادرة لعقد مؤتمر دولى، لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية على أساس حل الدولتين.
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