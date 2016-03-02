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القماش: العدالة مطلوبة.. الإسماعيلي ليس أقل من الأهلي والزمالك ليلعب في استاد الشرطة

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القماش: العدالة مطلوبة.. الإسماعيلي ليس أقل من الأهلي والزمالك ليلعب في استاد الشرطة القماش: العدالة مطلوبة.. الإسماعيلي ليس أقل من الأهلي والزمالك ليلعب في استاد الشرطة

قال خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي، إن فريقه ليس أقل من الأهلي أو الزمالك حتى يلعب في ملعب اتحاد الشرطة.

وكان الإسماعيلي قد فاز بهدف مقابل لا شئ على فريق الداخلية أمس الثلاثاء ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري.

وتابع القماش "ملعب الشرطة صغير، وهو ما يؤدي إلى صعوبة أداء لاعبي الإسماعيلي عليه".

وأكمل "العدالة مطلوبة، طالما الأهلي والزمالك لا يلعبا مبارياتهما على هذا الملعب، فمن العدل أن نلعب بعيدا عنه أو تلعب كل الفرق على هذا الملعب".

وأوضح "حذرت لاعبي فريقي من الضربات الثابتة خلال اللقاء بالإضافة إلى بعض الحفر في الأرض التي أعلمها جيدا خاصة امام المرميين، حيث أني عملت 3 مواسم مع اتحاد الشرطة".

وأتم "الفوز والثلاث نقاط أهم عندي في هذه المباراة عن الأداء على ملعب الشرطة، خاصة وأنه تقدم بالفريق خطوات نحو المربع الذهبى وهو ما أهدف له" .

وحقق الإسماعيلي انتصاره الثالث على التوالي بعدما فاز على المقاولون العرب ثم طلائع الجيش والآن على الداخلية.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 31 ليقفز إلى المركز الخامس بالتساوي مع سموحة.

بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 30 في المركز الثامن.

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