الأهلي وبتروجيت - أقوى خطي دفاع في الدوري يتواجهان بطموحات مختلفة

يمر بتروجيت بأفضل فتراته في الدوري المصري هذا الموسم بعد التخلص من النتائج السلبية ومنذ الخسارة في الأسبوع الثامن أمام الداخلية لم يخسر بعدها أية مباريات، في المقابل الأهلي منذ أن فاز على الزمالك في منافسات الجولة الـ17 تعادل مع طلائع الجيش وغزل المحلة والمصري وافتقد لوتيرة الانتصارات.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي فرص الفريقين في مواجهة الأربعاء ضمن الجولة الـ20 من المسابقة.

يحتل بتروجيت المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 هدف بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر بـ41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب مطارديه، الزمالك.

وتمثل المباراة للأهلي مخرج من سلسلة التعادلات المتتالية، أما بالنسبة للفريق البترولي فهو يرغب في استمرار رقمه الجيد مع مدربه طلعت يوسف حيث لم يخسر الفريق منذ الأسبوع الثامن، وبالتحديد منذ الخسارة أمام الداخلية في 15 ديسمبر الماضي.

الأهلي

يمتلك الأهلي سجلا ممتازا في آخر 15 مباراة له في الدوري المصري مع بتروجيت فمنذ نوفمبر 2006، لم يفز الفريق البترولي على المارد الأحمر مطلقا.

فاز الأهلي في 11 مباراة ضد بتروجيت وتعادل في 4 مواجهات، وأكبر فوز للقلعة الحمراء كان بنتيجة 4-0 وتكرر في 3 مواجهات خلال 3 مواسم مختلفة في 2006-2007 و2008-2009 وخلال الدورة الرباعية موسم 2013-2014.

هداف مواجهات الفريقين بالدوري هو عماد متعب برصيد 5 أهداف سجلهم وأول هدف له كان في موسم 2006-2007 وآخر هدف سجله كان في مواجهة الدور الأول هذا الموسم في الدقيقة 92 وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهذا الهدف.

الأهلي هو ثاني أقوى خط هجوم في الدوري المصري برصيد 31 هدف بعد المصري الذي سجل 33 هدف، وهو أقوى خط دفاع في الدوري المصري، إذ أنه تلقى 13 هدفا بالتساوي مع بتروجيت.

معدل تسجيل القلعة الحمراء للأهداف في المباراة الواحدة يقدر بـ1.6 هدف، ومعدل تلقيه الأهداف في المباراة الواحدة يقدر بـ0.6.

المارد الأحمر هو أكثر الفرق تحقيقا للفوز هذا الموسم بـ12 مباراة فازها، وأفضل مسيرة له في عدد مرات الفوز المتتالي هو 3 مباريات متتاليات.

بتروجيت

ربما يمتلك الفريق رقما سيئا في تاريخ مواجهاته أمام الأهلي، لكنه يمتلك رقما متميزا هذا الموسم إذ أنه لم يخسر خلال 11 مواجهة خاضها بالدوري حتى الآن منذ أن خسر ضد الداخلية في الأسبوع الثامن.

فاز بتروجيت هذا الموسم بالدوري في 8 مواجهات 7 منهم تحت إمرة المدرب الجديد طلعت يوسف الذي تولى المهمة خلفا لأحمد حسن المدرب السابق للفريق في ديسمبر الماضي.

خسر بتروجيت هذا الموسم 5 مواجهات 4 منهم تحت إمرة المدرب السابق أحمد حسن وتلقى خلالهم 10 أهداف من أصل 13 تلقاهم في الدوري، وهم أقوى خط دفاع بالتساوي مع الأهلي.