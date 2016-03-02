زيدان: من السهل تحميل رودريجيز وإسكو مسؤولية الهزيمة.. لكن كلنا في قارب واحد

(إفي): دافع مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، زين الدين زيدان، عن الكولومبي جيمس رودريجيز والإسباني ايسكو الاركون، مطالبا بعدم تحميلهما مسئولية الهزيمة في مباراة الديربي أمام أتليتكو مدريد لأن "كلنا في نفس القارب ولن يقفز أحد" منه.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي:"يجب على المدرب الحديث مع جميع لاعبيه بعد المباراة. إنها خسارة لم تكن متوقعة ولكنها أصبحت من الماضي، لا يمكننا الاستمرار في التفكير بها. علينا التركيز فيما هو قادم. أعرف أن الأمر صعب ولكن ما مضى انتهى بالفعل".

وأضاف "تحدثت مع جيمس ولكن أداءه ليس مسألة حوار. إنه يقوم بعمله ويحاول تقديم أقصى ما عنده للفريق ويتدرب جيدا مثله مثل الجميع. ما عليه فعله هو الاستمرار في العمل وأن يكون لديه نسق المباريات مثل باقي الفريق، لأن الأسهل هو قول الآن أن إيسكو أو جيمس، ولكننا هنا كلنا في نفس القارب ولا أحد سيقفز. ما دمت أنا المدير الفني سنستمر دائما في النضال والمنافسة".

وقال زيدان إنه "المسؤول الأول" وأنه يبحث عن "حلول حتى يلعب الجميع بشكل أفضل"، مطالبا لاعبيه بأن يعطوا كل ما لديهم بـ"نسبة مائة بالمائة".

وأضاف "ما حدث هو أننا خسرنا أمام خصم لعب أفضل منا، وهذا ما يجب تحليله، ونرى ما يمكننا فعله حتى لا يتكرر مرة أخرى، وسنحلل ذلك كلنا معا".

وابتسم المدير الفني لدى سؤاله عن مستقبله، وقال:"أفكر فقط في مباراة غد، ولا أعلم ما سيحدث في غضون ثلاثة أشهر. لا أحد يعلم ذلك".

وأضاف "المهم هو ما يحدث الآن وما أفعله الآن. أنا سعيد بالعمل يوما بيوم. حين وصلت كان كل شيء جميلا، وعندما نخسر مباراة يصبح كل شيء أسودا!"

واستبعد أن يكون فريقه يعاني من مشكلة بدنية من الأسباب التي أدت إلى تعرضه لأول خسارة، قائلا:"نحن في حالة بدنية جيدة، لم نخسر أمام أتليتكو بسبب العامل البدني. تحركهم بشكل أكبر مجرد بيانات، ولكني أعتقد أننا بدنيا في حالة جيدة".