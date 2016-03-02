«نيابة دبي» تأمر بإحالة المتهمين في حادث قتل الورقاء للمحاكمة

أمر النائب العام بدبي بإحالة جميع المتهمين في حادث قتل الورقاء للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والمرتبط بجريمة الاعتداء على آخرين.

ووفقا لتغريدات النيابة العامة على تويتر، فقد باشرت النيابة التحقيق في القضية فور اخطارها حيث أمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار يوسف فولاد المحامي العام.

وقد تولى الفريق التحقيق مع المتهمين والمجني عليهم والشهود والقائمين بالضبط فورا. واستغرقت التقارير الفنية عدة أشهر نظراً لطبيعة الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم الاخرين .

وقد أسفرت التحقيقات عن اتفاق المتهمين الخمسة على قتل المجني عليه فتجمعوا وأعدوا لذلك أسلحة (سكاكين وسيوف ومادة حارقة( وما أن ظفروا بالمجني عليه حتى انهالوا عليه ضربا بالسكاكين والسيوف قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات التي أدت لوفاته.

وتزامن مع ذلك قيام المتهمين جميعا بالاعتداء باليد وبمادة حارقة على ثلاثة أشخاص آخرين كانوا في مكان الحادث .

وكما كشفت التحقيقات عن ضبط طلقات نارية بحوزة المتهمين وبعضهم كان متعاطيا للمؤثرات العقلية.

وأشار المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي إلى أن الجريمة والأدوات المستخدمة فيها دخيلة على المجتمع الإماراتي.

من جانبه أكد النائب العام أن النيابة العامة بالمرصاد وفقاً للقانون لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن المجتمع ومكوناته مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين.

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