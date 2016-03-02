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بالصور.. "الداخلية" تعدم 20 طن فسيخ فاسد قبل بيعها فى شم النسيم

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وجهت الإدارة العامة لمباحث بوزارة الداخلية حملات مكبرة استهدفت حائزى ومجمعى الأسماك الفاسدة بكميات كبيرة خاصة النافقة فى كفر الشيخ والبحيرة، داخل مخازن بشبرا الخيمة تمهيداً لطرحها فى شم النسيم على أنها "فسيخ".

ونجحت الحملات الأمنية التى قادها اللواء حسنى ذكى، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، فى ضبط 20 طن أسماك فسيخ فاسدة وغير صالحة للاستخدام، قبل بيعها فى شم النسيم للمواطنين، مما يضر بصحتهم ويعرضهم للخطر.

وتم القبض على صاحب المخزن لإدخاله الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، وتم إعدام المضبوطات بالطريقة الصحية الآمنة.

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>محافظ الجيزة يعلن ضبط 6 أطنان أسماك فاسدة بالأسواق قبل بيعها للجمهور

ضبط 3142 كيلو لحوم ودواجن فاسدة خلال حملات تفتيشية بالجيزة

تسمم 19 عاملاً بسبب تناولهم وجبة أسماك فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

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مصر 365

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