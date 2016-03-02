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بدء محاكمة 51 متهما فى قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد

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بدء محاكمة 51 متهما فى قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد بدء محاكمة 51 متهما فى قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد
بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وبعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر وسكرتارية محمد عبد الستار، نظر قضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة .

وأثبتت المحكمة حضور المتهمين فى بداية الجلسة، كما أثبتت حضور أعضاء هيئة الدفاع المقرر ترافعهم بجلسة اليوم.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.


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