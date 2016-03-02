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ضبط 50 طن أعلاف مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالمنوفية

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ضبط 50 طن أعلاف مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالمنوفية ضبط 50 طن أعلاف مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالمنوفية
تمكنت مباحث بالمنوفية من ضبط 50 طن علف مجهولة المصدر بمصنع بمركز أشمون غير مرخص تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد باهر عدلى وكيل مباحث التموين، من ضبط 50 طن علف مجهولة المصدر بمصنع بمركز أشمون غير مرخص، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


>ضبط 10 أطنان زيت طعام مجهول المصدر قبل بيعها للمواطنين بالمنوفية

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مصر 365

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