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30 مارس.. الحكم على 4 إخوان فى "تنظيم مسيرة تخريبية" بحلوان

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30 مارس.. الحكم على 4 إخوان فى "تنظيم مسيرة تخريبية" بحلوان 30 مارس.. الحكم على 4 إخوان فى "تنظيم مسيرة تخريبية" بحلوان
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين اليوم الأربعاء محاكمة 4 متهمين من أنصار جماعة الإخوان، المتورطين فى تنظيم مسيرة تخريبية بمنطقة حلوان إلى جلسة 30 مارس الجارى للحكم.

يواجه المتهمون فى القضية رقم 11031 لسنة 2015 التى تشمل كلا من: ماجد محيى، محمد عبد الناصر، طارق أحمد، فؤاد محمد، تنظيم مسيرة تحريضية ضد الجيش والشرطة بمنطقة حلوان والتجمهر بدون تصريح.


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