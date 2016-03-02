30 مارس.. الحكم على 4 إخوان فى "تنظيم مسيرة تخريبية" بحلوان

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين اليوم الأربعاء محاكمة 4 متهمين من أنصار جماعة الإخوان، المتورطين فى تنظيم مسيرة تخريبية بمنطقة حلوان إلى جلسة 30 مارس الجارى للحكم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>تأجيل محاكمة طالبين "إخوانين" فى قضية "إثارة العنف بجامعة حلوان" لـ28 مايو
يواجه المتهمون فى القضية رقم 11031 لسنة 2015 التى تشمل كلا من: ماجد محيى، محمد عبد الناصر، طارق أحمد، فؤاد محمد، تنظيم مسيرة تحريضية ضد الجيش والشرطة بمنطقة حلوان والتجمهر بدون تصريح.
>تأجيل محاكمة طالبين "إخوانين" فى قضية "إثارة العنف بجامعة حلوان" لـ28 مايو