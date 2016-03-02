إيداع مريهان حسين حجز نيابة الهرم فى انتظار استكمال التحقيقات معها

أودع حرس مجمع محاكم الهرم، منذ قليل، الفنانة مريهان حسين بحجز المحكمة فى انتظار استكمال التحقيقات معها فى القضية المتهمة فيها بالتعدى بالضرب على موظف أثناء تأدية مهام وظيفته والسب والقذف والقيادة تحت تأثير السكر.

وأكد مصدر قضائى بنيابة الهرم أن النيابة لم تتسلم حتى الآن التحريات النهائية حول الواقعة محل الاتهام أو التقرير الطبى الخاص بالفنانة، الذى أجرته بمستشفى الهرم، وأن النيابة خاطبت الجهات المختصة من أجل الإسراع فى تقديم تلك الأوراق لاستكمال التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت أمس الثلاثاء بحجز الفنانة 24 ساعة على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معها فى الاتهامات الموجهة اليها وطلبت التحريات حول الواقعة محل الاتهام والتقرير الطبى الخاص بها، بعدما ادعت فى التحقيقات انها تعرضت للضرب والتعذيب على يد ضباط الشرطة.

وصول مريهان حسين لنيابة الهرم بالكلابشات لاستكمال التحقيقات معها