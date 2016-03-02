المؤتمر الدولي لأمراض النساء والتوليد يواصل فعالياته بالأقصر بمشاركة 560 طبيبا

مراسل «ONA»

واصل المؤتمر الدولي العلمي التاسع لقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة أسيوط والذي تستضيفه محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فعالياته لليوم الثاني تحت شعار “الاتجاهات المختلفة في طب الإنجاب” بمشاركة 560 طبيبا .

وعقد المؤتمر بمشاركة عدد كبير من الأطباء والمتخصصين في مقدمتهم الدكتور إيهاب النشار رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة أسيوط ورئيس المؤتمر، والدكتور أحمد فائق أمين منسق المؤتمر، والدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر، والدكتور مؤمن كامل رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتور محمود زخيرة منسق دورة المؤتمر، وعدد كبير من الأساتذة والأطباء المهتمين بأمراض النساء والتوليد من جامعة أسيوط وعدة جامعات مصرية وأجنبية .

وشهد المؤتمر عقد نحو 14 ورشة عمل ودورات تدريبية علي الأشعة التليفزيونية والطرق الحديثة للتشخيص والعلاج لتدريب الأطباء و الكشف المجاني علي المحتاجين بمستشفى الأقصر الدولي و كذلك دوره تدريبيه علي جراحه المناظير بمستشفي القرنة المركزي لتدريب الأطباء و إجراء العمليات بالمجان للمحتاجين كما يتناول المؤتمر الجديد وأخر الأبحاث في مجال علاج أمراض النساء والتوليد.

وقال الدكتور أحمد حمزة نقيب الأطباء بالأقصر وأخصائى النساء والولادة، إن المؤتمر فى دورته التاسعة سيضيف جديدًا فى هذا المجال خاصة وأنه يشهد حضور 560 طبيبًا متخصص بينهم 500 طبيب مصري، و60 طبيبا من 7 دول أجنبية هى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وأسبانيا وبلجيكا والسويد.

وأضاف أن الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر من أكثر المحافظين ترحيبا بمثل تلك المؤتمرات خاصة وأنها تساهم فى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية وأن المحافظة دائما ما تفتح ذراعيها لإستقبال المؤتمرات المختلفة فى كافة المجالات .