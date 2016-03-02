جراح مصرى يشارك فى مؤتمر صحى بميونخ فى ألمانيا.. 9 مارس الجارى

يشارك الجراح المصرى جمال مصطفى سعيد، وهو أستاذ الجراحة بكلية الطب جامعة القاهرة فى مؤتمر صحى تُنظّمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، تحت عنوان "الملتقى الصحى العربى الألمانى" فى 9 مارس الجارى بمدينة ميونخ، بالتعاون مع وزارة الصحّة فى ولاية بافاريا، ومن المتوقّع أن يُشارك فى أعماله 300 من الخبراء والمسئولين العرب والألمان.

ويلقى الطبيب المصرى محاضرة فى الملتقى تدور حول الاختلافات الجوهرية بين المستشفيات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونظيراتها فى دول الاتحاد الأوروبى، فيما يتعلق بنوعية وشراسة الميكروبات التى تصيب الجراحات المختلفة وتأثير ذلك على نوعية المضادات الحيوية التى تستخدم فى علاجها.

والدكتور جمال مصطفى عضو الأكاديمية الأوروبية الحديثة للجراحة (نيسا)، وجمعية أبحاث السرطان الأوروبية وجمعية السرطان الإكلينيكى الأمريكية (أسكو)، وعضو المجلس العلمى للجراحة لشهادة الزمالة المصرية، وحاصل على جائزة الدولة المصرية فى العلوم الطبية، وعلى نوط الامتياز من الطبقة الأولى من السيد رئيس جمهورية مصر العربية، وصاحب أبحاث عالمية فى مجالات الجراحة والأورام والمسالك البولية.