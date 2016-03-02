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باحثون: تغيير التوقيتين الصيفى والشتوى يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية

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باحثون: تغيير التوقيتين الصيفى والشتوى يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية باحثون: تغيير التوقيتين الصيفى والشتوى يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية
ونحن مقبلون على فصل صيف جديد يعانى معه الكثيرون من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والاضطرار للاستيقاظ مبكرا توفيرًا للطاقة، كشف بحث جديد عن أن تقديم وتأخير الساعة سنويًا أو ما يعرف بالتوقيتين "الصيفى" و"الشتوى" ربما يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن العلماء قولهم "إن التغيير إلى التوقيت الصيفى يحدث صدمة كبيرة فى وظائف جسم الإنسان".

واكتشف الباحثون أن عددًا من المصابين بالسكتات الدماغية الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات ارتفع بعد بضعة أيام من التغيير إلى التوقيت الصيفى .

وقام الباحثون بتحليل بيانات تعود إلى عشر سنوات مضت من المستشفيات فى فنلندا، وعقدوا مقارنة بين متوسط عدد الأشخاص الذين تم نقلهم للمستشفيات وهم مصابون بالسكتات الدماغية فى الأسبوع، والأعداد التى تم رصدها عقب تطبيق التوقيت الصيفى، مقارنة بالفترة التى سبقت هذا الأسبوع بأسبوعين والفترة التى تليه بأسبوعين.

واكتشف فريق البحث ازدياد معدل السكتات الدماغية الإقفارية – وهو أكثر أنواع السكتات شيوعا- ويزداد بمعدل 8% فى اليومين التاليين لتغيير التوقيت سواء فى الصيف أو الشتاء، بينما اكتشفوا أن هذه المعدلات تعود لطبيعتها بعد يومين آخرين.

ويرى العلماء بجامعة توركو فى فنلندا أن الارتفاع المؤقت فى الإصابة بالسكتات الدماغية ربما يكون مرتبطًا بالتغيير فى دورة الاستيقاظ والنوم اليومية.

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مصر 365

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