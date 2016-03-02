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منظمة الصحة: مشاهدة نجوم السينما يدخنون يحفز الشباب على التدخين

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منظمة الصحة: مشاهدة نجوم السينما يدخنون يحفز الشباب على التدخين منظمة الصحة: مشاهدة نجوم السينما يدخنون يحفز الشباب على التدخين
طالب المسئولون فى منظمة الصحة العالمية، بضرورة تصنيف الأفلام السينمائية التى يقوم فيها الممثلون بالتدخين من التى لا يوجد بها مشاهد تدخين فى إطار حملتها الصحية التى تقوم بها للمحافظة على الشباب من التدخين وأضراره، تحت شعار "التدخين قاتل ولو فى السينما".

كانت قد كشفت دراسة أجريت مؤخرًا فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن 37% من الشباب الأمريكى بدأوا التدخين فى دور العرض السينمائى بعد مشاهدة نجومهم يدخنون فى الأفلام التى يمثلونها من أمثال مارلين مونرو وصوفيا لورين وبلموندو وميربل ستريب وجان دوجاردان.

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مصر 365