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دراسة فرنسية: الكرنب يسهل الهضم ويضبط مستوى السكر وضغط الدم

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دراسة فرنسية: الكرنب يسهل الهضم ويضبط مستوى السكر وضغط الدم دراسة فرنسية: الكرنب يسهل الهضم ويضبط مستوى السكر وضغط الدم
كشفت أحدث الدراسات الفرنسية التى قام بها فريق من خبراء التغذية الفرنسية، أن الملفوف الصينى "الكرنب" من الألياف الغذائية الضرورية لعملية الهضم السليم للمواد الغذائية لاحتوائه على اثنين من أهم المعادن "الكالسيوم" و"البوتاسيوم" اللذان ينظمان مستويات ضغط الدم والحفاظ على مستوى السكر فى الدم ويخفف التوتر والإجهاد والقلق .

وأوضحت الدراسة أن الكرنب يبقى العظام والأسنان قوية لاحتوائه على الكالسيوم الذى يمنع النزيف ويقوى العضلات والأعصاب.

وأفادت الدراسة بأن الملفوف الصينى مثل العديد من الخضراوات الورقية الخضراء غنى بمواد مضادة للأكسدة فكوب واحد فقط يعطى ما يقرب من 50% من متطلبات الاستهلاك اليومى من فيتامينى "أ وسى" كما أنه يحتوى على "بيتا كاروتين" الذى يقى من فقدان الرؤية والضمور البقعى.

ونصحت الدراسة بتناول الكرنب سواء فى السلطة أو فى الطهى مع اللحمة والخضار أو شربه بعد الغلى.
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