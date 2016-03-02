الأمم المتحدة: مقتل 28 مدنيا فى الشهرين الماضيين فى ليبيا

>قالت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا انها وثقت 28 حالة وفاة بين المدنيين، بينهم خمسة أطفال، فى أعمال عنف فى الشهرين الماضيين فضلا عن مقتل العشرات فى صفوف رجال الميليشيات والحرس الأمنى.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى تقريرها الصادر اليوم الأربعاء أن أغلب القتلى المدنيين سقطوا نتيجة القصف فى مدينة بنغازي. والقتال بين الميليشيات، من بينها مقاتلو تنظيم داعش، وقوات الجيش الليبي، مدعوما بمقاتلين محليين، مستمر على مدى العامين الماضيين.

كما وثقت البعثة مقتل 63 شخصا فى تفجير انتحارى استهدف أكاديمية تدريب لخفر السواحل.

والصراع على السلطة فى ليبيا خلف البلاد منقسمة بين حكومتين منذ عام 2014، تدعمهما ميليشيات ورجال قبائل.

>