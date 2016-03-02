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معارض سورى: انتهاكات وقف إطلاق النار تعرقل بدء مفاوضات السلام

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معارض سورى: انتهاكات وقف إطلاق النار تعرقل بدء مفاوضات السلام معارض سورى: انتهاكات وقف إطلاق النار تعرقل بدء مفاوضات السلام

أكد عضو الائتلاف السورى المعارض جورج صبرا أن انتهاكات اتفاق وقف اطلاق النار يعرقل بدء مفاوضات السلام بشأن سوريا.

وقال صبرا ـ فى تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) الأربعاء ـ "إذا استمرت الهدنة بهذا الشكل، أعنى الخروقات المستمرة من النظام وحلفائه فستبقى المواعيد التى تحدد لبدء المفاوضات مواعيد افتراضية".

يذكر أن اتفاق وقف الأعمال القتالية فى سوريا دخل حيز التنفيذ يوم 27 فبراير الماضى وشهد بعض الخروقات المعزولة فى بعض المناطق.

يشار إلى أن الأزمة السورية تدخل عامها السادس، وتسببت بدمار هائل فى البنى التحتية ونزوح أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى مقتل أكثر من 250 ألف شخص.
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