بالصور..المكتب الاستشارى ينتهى من إعداد الدراسات الخاصة بمدينة دمياط للأثاث

أنهى المكتب الاستشارى جميع الدراسات الخاصة بمشروع مدينة دمياط للأثاث فى الموعد المحدد، حيث كانت مدة التنفيذ 12 أسبوعاً مما يؤكد التزام جميع الأطراف من المحافظة، ومركز تحديث الصناعة والمكتب الاستشارى بالخطوات الجادة لهذا المشروع القومى الهام والذى يعد نقطة انطلاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدم دكتور عبد الوهاب إبراهيم مدير المكتب الاستشارى (الاستشاريون المتحدون) جميع الدراسات ونموذج أعمال المشروع للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بحضور المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، فى تصريحات صحفية، إن الدراسات شملت جميع الدراسات المالية والاقتصادية والفنية والتسويقية ودراسة الأثر المرورى والأثر البيئى، وتضمنت كل مكون من مكونات المشروع من الورش الصغيرة والمتوسطة والمراكز الخدمية لهذه الورش والمصانع والصناعات المكملة ومخازن مستودعات الأخشاب بجانب الفندق وقاعة المؤتمرات وأكاديمية التدريب والتكنولوجيا ومبانى تعليمية وخدمات بنكية ومصرفية وخدمات إدارية وحكومية ومستشفى لليوم الواحد وجراحة الأطراف، فضلاً عن شبكة الطرق والمحاور المرورية وطريق مقترح لربط الطريق الدولى السريع بمنطقة شطا ووسط المدينة وطريق بورسعيد كمحور تنموى.

وأضاف المحافظ أن الدراسات تضمنت تقارير عن البنية الأساسية من شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والتليفونات وشبكة المحمول وجميع الخرائط بالإحداثيات ومستندات الطرح للمشروع والمخطط العام للمدينة وشبكة المعلومات ونظام خدمة المواطنين والعملاء.

وأشار إلى أنه كانت هناك متابعة جادة لعمل المكتب الاستشارى طوال مدة تنفيذ المشروع، وأنه تم تشكيل لجنة فنية ممثل فيها كل الأطراف المعنية لمتابعة العمل وعقد اجتماعات دورية برئاسة المحافظ مع اللجنة الفنية فى وجود ممثل عن المكتب الاستشارى لتدارك أية ملاحظات قبل التسليم النهائى لقائمة الأعمال والتى انتهت فى الموعد المحدد لتبدأ خطوات التنفيذ لمشروع مدينة دمياط للأثاث والذى يتيح أكبر استفادة لأصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة بما يعمل على توطين وتعميق الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة.

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