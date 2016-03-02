أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..المكتب الاستشارى ينتهى من إعداد الدراسات الخاصة بمدينة دمياط للأثاث

Google+ Print
بالصور..المكتب الاستشارى ينتهى من إعداد الدراسات الخاصة بمدينة دمياط للأثاث بالصور..المكتب الاستشارى ينتهى من إعداد الدراسات الخاصة بمدينة دمياط للأثاث
أنهى المكتب الاستشارى جميع الدراسات الخاصة بمشروع مدينة دمياط للأثاث فى الموعد المحدد، حيث كانت مدة التنفيذ 12 أسبوعاً مما يؤكد التزام جميع الأطراف من المحافظة، ومركز تحديث الصناعة والمكتب الاستشارى بالخطوات الجادة لهذا المشروع القومى الهام والذى يعد نقطة انطلاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدم دكتور عبد الوهاب إبراهيم مدير المكتب الاستشارى (الاستشاريون المتحدون) جميع الدراسات ونموذج أعمال المشروع للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بحضور المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، فى تصريحات صحفية، إن الدراسات شملت جميع الدراسات المالية والاقتصادية والفنية والتسويقية ودراسة الأثر المرورى والأثر البيئى، وتضمنت كل مكون من مكونات المشروع من الورش الصغيرة والمتوسطة والمراكز الخدمية لهذه الورش والمصانع والصناعات المكملة ومخازن مستودعات الأخشاب بجانب الفندق وقاعة المؤتمرات وأكاديمية التدريب والتكنولوجيا ومبانى تعليمية وخدمات بنكية ومصرفية وخدمات إدارية وحكومية ومستشفى لليوم الواحد وجراحة الأطراف، فضلاً عن الطرق والمحاور المرورية وطريق مقترح لربط الطريق الدولى السريع بمنطقة شطا ووسط المدينة وطريق بورسعيد كمحور تنموى.

وأضاف المحافظ أن الدراسات تضمنت تقارير عن البنية الأساسية من شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والتليفونات وشبكة المحمول وجميع الخرائط بالإحداثيات ومستندات الطرح للمشروع والمخطط العام للمدينة وشبكة المعلومات ونظام خدمة المواطنين والعملاء.

وأشار إلى أنه كانت هناك متابعة جادة لعمل المكتب الاستشارى طوال مدة تنفيذ المشروع، وأنه تم تشكيل لجنة فنية ممثل فيها كل الأطراف المعنية لمتابعة العمل وعقد اجتماعات دورية برئاسة المحافظ مع اللجنة الفنية فى وجود ممثل عن المكتب الاستشارى لتدارك أية ملاحظات قبل التسليم النهائى لقائمة الأعمال والتى انتهت فى الموعد المحدد لتبدأ خطوات التنفيذ لمشروع مدينة دمياط للأثاث والذى يتيح أكبر استفادة لأصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة بما يعمل على توطين وتعميق الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة.

مدينة دمياط للأثاث (1)

مدينة دمياط للأثاث (2)

مدينة دمياط للأثاث (3)

مدينة دمياط للأثاث (4)


>"صناعة الأخشاب": دراسة لتمليك أراضى مدينة الأثاث الجديدة بعد 20 عاما

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل