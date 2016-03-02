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نائب الرمل بالإسكندرية يتقدم بطلب إحاطة للتحقيق بحادث اختناق تلاميذ بغاز الكلور

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نائب الرمل بالإسكندرية يتقدم بطلب إحاطة للتحقيق بحادث اختناق تلاميذ بغاز الكلور نائب الرمل بالإسكندرية يتقدم بطلب إحاطة للتحقيق بحادث اختناق تلاميذ بغاز الكلور
تقدم النائب عمر جمال الغنيمى، نائب دائرة الرمل بالإسكندرية، اليوم، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال للتحقيق فى واقعة اختناق التلاميذ بغاز الكلور لتسربه من محطة مياه الشرب المجاورة لمجمع المدارس.

وجاء فى نص الطلب "إعمالاً لحكم المادة 134 من الدستور يرجى التكرم بالتوجيه طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق، ووزير التربية والتعليم بشأن نقل 46 حالة للمستشفيات نتيجة تسرب غاز الكلور بمحطة مياه قرب مجمع مدارس السيوف بالإسكندرية بعد شعورهم بضيق تنفس نتيجة حادث تسرب غاز بمحطة المياه الموجودة خلف مجمع المدارس."


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