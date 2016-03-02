وصول مريهان حسين لنيابة الهرم بالكلابشات لاستكمال التحقيقات معها

وصلت، منذ قليل، الفنانة مريهان حسين إلى نيابة الهرم لاستكمال التحقيقات معها فى القضية المتهمة فيها بالتعدى بالضرب على موظف أثناء تأدية مهام وظيفته والسب والقذف والقيادة تحت تأثير السكر.

ووصلت مريهان إلى مقر المحكمة فى سيارة الترحيلات ومقيدة بالكلابشات مع متهمين آخرين وسط حراسة أمنية مشددة، كما حرص على الحضور معها عدد من أصدقائها وأقاربها.

وكانت النيابة بإشراف المستشار محمد أبو الحسب، رئيس النيابة، قد أمرت أمس الثلاثاء بحجز الفنانة 24 ساعة على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معها فى الاتهامات الموجهة إليها وطلبت التحريات حول الواقعة محل الاتهام والتقرير الطبى الخاص بها، بعدما قالت فى التحقيقات أنها تعرضت للضرب والتعذيب على يد ضباط الشرطة.

حجز مريهان حسين 24 ساعة لاتهامها بالقيادة تحت تأثير الخمور والتعدى على ضباط