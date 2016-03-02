بالأسماء.. إصابة 22 عاملة زراعية فى انقلاب سيارة نقل ببنى سويف

أصيبت اليوم الأربعاء، 22 فتاة بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعى بمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف.

كان اللواء محمود العشيرى، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من مستشفى سمسطا المركزى بوصول 22 فتاة عاملة بالزراعات مصابات بإصابات متفرقة وهم حنان ربيع محمد 21 سنة وجميلة نادى عبد الجواد 23سنة ونورا سيد عبد الوهاب 22سنة وفاطمة محمد جيرة 25 سنة ودعاء محمد زيدان 16سنة وشقيقتها رضا 15 سنة ونفيسة صبرى عويس15سنة وعواطف معوض احمد 30 سنة ونجوى احمد لملوم 30 سنة وهدى عبد التواب زكى 24 سنة وايمان روبى محمد 25سنة وايمان رمضان عبد الوهاب 23 سنة وفايزة عبد الغفار عبد الله 32 سنة وياسمين عدلى محمد 17 سنة وعزة صلاح فهمى 25 سنة ونجلاء محمد احمد 30 سنة محمود صبرى عويس 17 سنة وختام مسعود عبد العظيم 23 سنة ونرمين عبد الكريم ربيع 12 سنة وصباح يسرى حبيب 33 سنة وسعاد جمال رجب 27 سنة واية ابراهيم سعيد 16 سنة وجميعهم يقيمون قرية منشأة ابو مليح التابعة لدائرة المركز، مصابات بإصابات متفرقة فى الجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

دلت التحريات الأولية للعميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية أن المصابات كانوا يستقلون سيارة ربع نقل قيادة محمود زيدان محمود 35 سنة فى طريقهم للعمل بأحد الحقول الزراعية المجاورة للمركز بالطريق الصحراوى الغربى وبالقرب من قرية دشاشة فوجئ قائد السيارة بمطب صناعى فحاول تفاديه وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة فى يده مما أدى إلى انقلابها تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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