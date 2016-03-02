محمد الغول يؤيد إسقاط عضوية نائب التطبيع.. ويؤكد: سقط شعبيًا

سيطر موضوع إسقاط عضوية نائب التطبيع توفيق عكاشة،على أحاديث النواب تحت القبة، حيث قال النائب محمد عبد العزيز الغول: "أنا مع إسقاط عضويته، لكن ضد أن يذكر اسم اسرائيل فى حيثيات العقوبة حتى لا يستغل الأمر سياسيًا".

وأضاف "الغول" أن "عكاشة" سقط شعبياً بسبب إهانته لرموز الدولة، لافتا إلى أن البرلمان يجب أن يتناغم مع نبض الشارع وطرد عكاشة شعبياً، وإذا جاء تقرير اللجنة بعقوبة ضعيفة سنرفضه فى الجلسة.

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