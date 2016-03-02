جنيني لا يتحرك.. كيف أتصرف؟

قد تشكو بعض الحوامل، وخصوصاً حديثات العهد بالحمل، بأنهن لا يشعرن بحركة الجنين، ويبدأن بالقلق على ذلك، خصوصاً أن في الماضي لم يكن هناك طرق حديثة لسماع نبض قلبه، ولذلك اعتمدن عدة طرق بدائية؛ للتأكد من حركة الجنين، وفي حال توقف حركته تقوم بعدة طرق ليعاود الجنين من خلالها الحركة، والتأكد أنه لا زال حياً في رحم الأم.

"سيدتي نت" وقفت على بعض الطرق، وأحبت نقلها لقارئاتها على النحو التالي:



• سماع نبضات قلب الجنين عن طريق الآخرين أي وضع الأذن، وإلصاقها على بطن الحامل مع توفير الهدوء حولها.

• استنشاق رائحة البصل من قبل الحامل يعيد للجنين نشاطه.

• تناول ملعقة من العسل تساعد على حركة الجنين ونشاطه.



• تعتقد بعض الجدات أن الجنين يلجأ لفترات مراوغة ودلال للأم، بحيث لا يتحرك إطلاقاً؛ لكي يدعوها للقلق.

• تعتقد بعض الجدات أن الجنين يشعر بالغيرة من باقي إخوته، فيتوقف عن الحركة؛ لكي تلتفت له الأم، وهنا ينصحها من حولها بـ"تسريب باقي الصغار لبيت الجدة".

• تطحن اللوز والسكر وتأكله بالملعقة، فيتحرك الجنين إن كان لازال حياً.



• تضع تفاحة على رأسها في حال توقف حركة الجنين، ولتسهيل الولادة أيضاً.

• الاستحمام بماء المطر لإعادة نشاط الجنين، وخاصة مطر الصيف الخفيف.